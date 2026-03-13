Минтранс назвал срок запуска в России беспилотных полетов с пассажирами

В России запуск первых экспериментальных беспилотных авиаперелетов с участием пассажиров может состояться в течение ближайших трех–четырех лет. До этого технологии планируется отработать на грузовых перевозках. Об этом министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил в интервью Наиле Аскер-заде для ИС «Вести».

По словам главы Минтранса, в настоящее время тестирование таких решений уже начинается на грузовых перевозках, в том числе в сложных климатических и географических условиях.

«Мы с грузом уже начинаем эти технологии отрабатывать, как это работает в зимних условиях на Севере, в каких-то отдаленных местностях. Эта работа сейчас идет — отработка технологий. Как только мы будем понимать, что это безопасно, мы потихонечку будем переходить уже к каким-то пассажирским технологиям. Я думаю, что это где-то три-четыре года до начала первых опытных полетов с людьми», — сказал он.

Министр также отметил, что переход к перевозке пассажиров беспилотными воздушными судами возможен только после полноценной проверки всех решений в сегменте грузовой авиации. Как подчеркнул Никитин, на первом этапе необходимо «однозначно отработать все в чисто грузовом режиме», чтобы убедиться в надежности и безопасности применяемых технологий.