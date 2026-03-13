Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров грудного молока

Россиянам разрешат брать на борт самолета в ручной клади более 100 миллилитров грудного молока или детского питания. Об этом сообщает Минтранс России.

© Lenta.ru

Уточняется, что некоторые авиакомпании и прежде не запрещали провозить детское питание в больших объемах, однако это противоречило регламенту министерства. Согласно действующему документу, жидкости можно брать с собой на борт в емкостях до 100 миллилитров.

Теперь же приказ будет скорректирован, чтобы питание для малышей можно было проносить в самолет в контейнерах более 100 миллилитров в количестве, необходимом на время полета. В настоящее время соответствующий документ проходит согласование.

Ранее сотрудница аэропорта Иркутска забрала у россиянки молоко, а также другое детское питание и оставила ее годовалого ребенка голодным на время шестичасового перелета. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку после случившегося.