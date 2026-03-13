Спрос на черноморские курорты растет

Спрос на летний отдых в Крыму вырос на 18%, в Анапе и Абхазии — на 10%. Сочи пока пользуется наименьшей популярностью в связи с дороговизной курорта

Россияне бронируют летний отдых на Черном море. Активнее всего покупают такие направления, как Крым, Анапа и Абхазия. У них пока лучшая динамика ранних бронирований относительно прошлого года.

Популярность летнего отдыха в Крыму выросла за год на 18%, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии. Спрос на отдых в Анапе и Абхазии вырос на 10%.

О причинах роста рассуждает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«У нас очень хорошие показатели роста у Крыма — по разным нашим компаниям, входящим в отраслевые союзы, рост от 10% до 40%. Крым, наверное, лидер в этом году по процентному приросту. Очень хорошо растет Анапа, и это довольно удивительно, поскольку новой информации по пляжам нет и Роспотребнадзор пока решение не принимает. Тем не менее, видимо, туристы верят в то, что пляжи откроются. Бронирование Анапы где-то в два раза лучше, чем год назад в это же время. Наверное, есть ожидания рынка, что пляжи все-таки откроются, и туристы стремятся побыстрее купить Анапу, потому что сейчас Анапа — это самый дешевый курорт на Черном море. Мы понимаем, что, если будет сделано заявление об открытии пляжей, цена вырастет на 10-15%. Если говорить о других курортах черноморского побережья — Центральный Сочи, Адлер, Сириус, — пока картина не очень оптимистичная. Снижение — 5-7%. Снижение началось еще в декабре. Мы пока не видим, что эти регионы оживают к лету. Возможно, туристы позже будут принимать решения, а сейчас стремятся купить дешевую Анапу и относительно недорогой Крым. Все-таки Сочи — это самый дорогой курорт на Черном море, и, возможно, он будет раскупаться в последнюю очередь. Средний чек в Анапе в сутки на одного человека с двухразовым питанием — где-то 4300 рублей. Крым — около 4800. Дальше — дороже: Геленджик — 5200, Адлер — 5500 и Центральный Сочи — рекордсмен, около 7500 в сутки».

Самостоятельные бронирования побережья Черного моря тоже растут, рассказывает пиар-менеджер сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» Мария Гаврик:

Мария Гаврик пиар-менеджер сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок»

«Уже сейчас мы видим повышенные темпы бронирования в Краснодарском крае и в Крыму на предстоящее лето. Например, спрос в Судаке и Дивноморском вырос в три раза, в Севастополе и Кабардинке — на 80%, в Алуште и Евпатории — более чем на 60%. Также отмечаем рост в Адлере, в Ялте и Витязеве примерно в полтора раза, в Геленджике — на 40%, в Феодосии — примерно на треть, в Сириусе и Анапе — где-то на четверть».

По данным Российского союза туриндустрии, Абхазия выросла за счет доступных цен и появления отелей с системой «все включено». Анапа отталкивается от низкой базы прошлого года, когда отели пустовали.