Red Wings разрешила пассажирам покупать для питомцев места у иллюминатора

Авиакомпания Red Wings открыла продажи новой услуги – перевозку домашних животных на отдельном пассажирском месте в салоне самолета. Теперь владельцы смогут разместить питомца рядом с собой, причем только в кресле у иллюминатора.

© РИА Новости

Разрешают брать одну переноску общим весом до 23 кг и габаритами не более 50×40×40 см. Контейнер должен быть жестким или полужестким, во время полета его надо пристегивать ремнем безопасности через верхнюю ручку. А чтобы животное вело себя более спокойно, в переноске у него должно быть достаточно места, чтобы вставать в полный рост.

Похожие услуги предлагают и другие российские авиаперевозчики. Перевозить питомцев на соседнем кресле можно рейсами «Аэрофлота» и S7.

Зарубежные авиакомпании пошли еще дальше. Например, Lufthansa Cargo, Emirates SkyCargo и Air Canada Cargo предлагают рейсы, где животные летят без хозяев. Чаще всего это касается экзотических зверей, змей, крокодилов, черепах и крупных собак. У Etihad есть люксовые кабины с контролем температуры, вентиляцией, освещением и кормлением. KLM, Lufthansa и Singapore Airlines отправляют редких и дорогих животных под присмотром специально обученного персонала – это могут быть коалы, обезьяны и экзотические птицы. Самолетами перевозят даже лошадей – в специальных контейнерах с климат-контролем и кормлением на борту. Такие услуги предоставляют Qatar Airways Cargo, Emirates SkyCargo и Lufthansa Cargo.