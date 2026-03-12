В России вступили в силу новые правила возврата денег за гостиницы

При этом забронированный номер будет ждать путешественника в течение суток с расчетного времени заезда. Если отель не дождется и сдаст номер другому, а первоначальный гость все же появится, администрации придется возмещать убытки.

Мельник подчеркивает важный нюанс: новые правила распространяются исключительно на гостиницы, но не на онлайн-сервисы бронирования. Агрегаторы и тревел-платформы работают по собственным договорам с отелями и могут устанавливать любые тарифы и правила возврата, поэтому эксперт советует бронировать напрямую у объектов размещения.

Нововведения ударят прежде всего по недобросовестным отельерам, которые раньше пользовались любой возможностью удержать предоплату. Теперь даже при опоздании на несколько часов турист не потеряет деньги за все забронированные дни.

Особенно это актуально для командировочных и семей с детьми, у которых планы могут меняться непредвиденно. Впрочем, эксперты предупреждают: отели могут начать компенсировать риски ростом цен на номера, поэтому окончательный эффект новых правил станет понятен после начала высокого туристического сезона.

Тем временем РСТ предлагает каждому путешественнику заплатить за гарантии возвращения