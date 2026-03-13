Хуснуллин: турпоток на Черноморское побережье может вырасти до 10 млн человек
Туристический поток на Черноморское побережье может увеличиться до 10 млн человек, но для этого нужно улучшить транспортную инфраструктуру. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"До 10 млн туристов мы должны прирасти, это на Черноморском побережье", - сказал он в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
Вице-премьер отметил, что для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру.
"Аэропорты прикрыты, вся нагрузка на дорогу. Но мы четыре года не стоим [на месте]. У нас за четыре года, например, что сделано? Обход Ростова, обход Краснодара, подходы к Крымскому мосту. То есть у нас сейчас от Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя можно доехать по скоростной дороге без единого светофора. <...> Поэтому мы развиваем это направление. Мы пытаемся решить часть проблем в том же Сочи через строительство обхода Адлера. Все, кто в Сочи были, знают, что проехать на Красную Поляну в аэропорт - всегда пробки. Вот мы строим новый обход", - пояснил он.