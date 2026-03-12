Три горнолыжных курорта Северного Кавказа свяжут единым ски-пассом

Институт развития Кавказ.РФ с 13 марта запускает единый ски-пасс на три курорта округа — Эльбрус, Мамисон и Ведучи. Действовать новинка будет до конца зимнего сезона.

«С 13 марта и до конца зимнего сезона на горнолыжных курортах Эльбрус, Мамисон и Ведучи можно будет кататься по единому билету. Для подъема на канатных дорогах в прогулочном режиме воспользоваться новинкой можно будет до конца мая. Об этом рассказал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев на туристической выставке MITT-2026. Новый горнолыжный тариф включает в себя по три дня катания на каждом из курортов», — сообщили в пресс-службе института развития.

Единый ски-пасс даст возможность туристам выбирать, куда отправиться на отдых в зависимости от погоды, работы канатных дорог и трасс. По прогулочному билету можно будет разово подняться на канатных дорогах трех курортов в любой из дней до конца сезона, пояснили в пресс-службе.

«Знаем, что возможности кататься на любом из наших курортов по одному ски-пассу гости ждали давно. Поэтому планируем, что тариф „Три курорта“ продолжит действовать и с начала нового зимнего сезона 2026/2027», — прокомментировал новшество Рустам Тапаев.

Сезон катания на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии в среднем длится до июля. В первом тестовом сезоне 2025 года горнолыжные трассы на Мамисоне в Северной Осетии были открыты до середины апреля. На курорте Ведучи в Чечне можно в течение всего года кататься на всесезонном склоне с искусственным покрытием, отмечают в Кавказ.РФ.