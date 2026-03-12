Опрос показал, готовы ли россияне к спонтанным путешествиям

Специалисты сервиса бронирования «Отелло» провели исследование и выяснили, что около 91 процента россиян совершили хотя бы одно спонтанное путешествие за последний год. Обычно такие поездки короткие, длительностью 2–3 ночи, в основном совершаются в выходные дни.

© Вечерняя Москва

Главной причиной таких путешествий называют потребность сменить обстановку. Почти половина участников опросов отправлялись в путь неожиданно, приняв решение всего за два-три дня до выезда.

Наиболее частым поводом для путешествия опрошенные называли хорошую погоду — 39 процентов, финансовую доступность отдыха — 38 процентов, внезапно освободившееся время — 37 процентов.

Большинство туристов путешествует с семьей или близкими людьми. Мужчины чаще отправляются в одиночную поездку, в то время как женщины чаще берут семью.

Примерно треть респондентов признались, что идею неожиданного отпуска предложили именно они. Основная причина отказа от спонтанных поездок — нехватка времени, вызванная работой или учебой.

Онлайн-исследование проводилось в феврале 2026 года. В нем приняло участие 1000 россиян возрастом от 18 до 55 лет, проживающих в крупных городах страны, сообщает «Петербургский дневник».

Туристам из России не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции этим летом из-за кризиса на Ближнем Востоке. Об этом рассказал агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.