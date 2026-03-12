Сбер: турпоток в России в 2025 году увеличился на 7,4%

Туристический поток внутри России в 2025 году увеличился на 7,4% и составил 173,9 млн поездок. Показатель растет четвертый год подряд. Такие данные получены в результате исследования СберАналитики в преддверии международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.

В 2025 году самыми популярными направлениями для путешествий внутри России стали Москва, на которую пришлось 14,7% всех поездок, Московская область с долей 13,9%, Санкт‑Петербург (6,5%), Краснодарский край (6,4%), Ленинградская область (4,3%), Республика Татарстан (2,4 %), Свердловская (2,3%), Владимирская (1,9%), Ростовская (1,8%) и Нижегородская (1,7%) области. Средний возраст российского туриста составил 44 года, при этом молодые путешественники в возрасте до 30 лет составили 15% от общего числа туристов. Среди молодежи особенно востребованы столичные регионы — на Москву, Московскую область и Санкт‑Петербург в 2025 году пришлось 34% турпотока этой возрастной категории.

Средняя продолжительность поездки по стране в прошлом году составила 4,7 дня. Наибольшую длительность продемонстрировали путешествия на Урал — в Ямало‑Ненецкий АО, где туристы проводили в среднем 6,9 дня, а также на Дальний Восток — в Чукотский АО и Республику Саха (Якутия).

По гендерному составу среди внутренних туристов преобладали женщины — 52,5%, тогда как доля мужчин составила 47,5%. Женщины заметно чаще выбирали для поездок Калининградскую область, где их доля достигла 64,1% от всех туристов, Санкт‑Петербург (60,6%), Краснодарский край (59,5%), Москву (58%) и Ставропольский край (56,6%). Мужчины же отдавали предпочтение регионам Сибири и Дальнего Востока.

Самые высокие дневные траты туристов зафиксированы в отдалённых регионах: безусловным лидером стал Чукотский автономный округ с показателем 5792 рубля, далее следуют Приморский край (4944 рубля) и Камчатский край (4873 рубля).

Общий объем трат туристов в поездках по России в 2025 году достиг 1,94 трлн рублей — это на 44,8% больше, чем в 2021 году. При этом большинство путешественников предпочитали безналичную оплату: на нее пришлось 68,2% всех платежей. Доля расчетов наличными составила 17,3%, а переводов — 14,5%.

Константин Марков, исполнительный директор центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка, отметил, что внутренний туризм в России устойчиво растет с 2021 года. По его словам, внутрирегиональные предпочтения меняются: Москва возвращает себе лидерство, Ленинградская и Свердловская области демонстрируют впечатляющую динамику, а в топ‑10 направлений вошла Нижегородская область. Марков подчеркнул, что увеличение доли путешественников с высоким уровнем дохода — это сигнал для бизнеса развивать премиальные продукты. Также он обратил внимание на то, что безналичная оплата прочно вошла в привычку туристов, заняв почти 70% платежей. Эксперт считает туризм мощным драйвером региональной экономики, оказывающим синергетический эффект на смежные отрасли, и отмечает большой потенциал для дальнейшего развития инфраструктуры и сервиса. Сбер, по словам Маркова, готов финансировать перспективные проекты в этой сфере.