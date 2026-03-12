В Екатеринбурге хотят освободить бюджетные гостиницы от турналога

Власти Екатеринбурга предложили освободить бюджетные гостиницы от уплаты туристического налога до 31 декабря 2027 года. Проект решения внесли на рассмотрение в местную гордуму, сообщили в пресс-службе мэрии.

Планируется, что турналог не будут платить налогоплательщики, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах без категории, где номерной фонд включает только номера 4 и 5 категории. В связи с этим от пошлины смогут освободить самые бюджетные места размещения.

В настоящее время в уральской столице находятся 140 гостиниц и 55 хостелов. В администрации отметили, что в 2025 году город посетили более 2,2 млн туристов, что на 22% больше, чем в 2024 году. Закон о турналоге в Свердловской области, в свою очередь, вступил в силу 1 января 2025 года.