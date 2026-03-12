В Чечне построят гостиничный комплекс для женщин

В Чеченской Республике появится многофункциональный гостиничный комплекс, предназначенный исключительно для женщин. Об этом сообщила архитектор, основатель бюро MADArchitects Мария Николаева на площадке международной туристической выставки MITT-2026, передает корреспондент портала ТАСС «Это Кавказ».

«Концепция комплекса выходит за рамки обычного размещения: гости смогут участвовать в обучающих программах и семинарах. Кроме того, площадка подойдет для проведения мероприятий с участием исламских делегаций — в частности, для тех, кто приезжает с семьями. Виллы комплекса смогут принять женщин и детей, а доступ мужчин на территорию будет ограничен: заходить разрешат только в случае необходимости проведения технических работ», — пояснила Николаева на сессии «Курорт больших смыслов: как оцифровать культурный код территории», организованной институтом развития Кавказ.РФ.

По ее словам, проект создавался с опорой на детальное изучение целевой аудитории.

«Мы собирали ядро потенциальной аудитории, изучали потребности этих людей, выстраивали клиентский путь, и уже в соответствии с этим архитектура была неким ответом на результаты тех маркетинговых исследований», — добавила спикер.

Николаева также отметила растущую популярность исламского туризма в мире и поделилась опытом работы над другими проектами в Чечне. В качестве примера она привела отель на горнолыжном курорте Ведучи, где традиционные элементы — такие как этнический орнамент и ковры — органично вписаны в современный дизайн.