Россиян с 1 апреля будут заселять в гостиницы по МАХу

В России вступили в силу изменения в правилах регистрации постояльцев, согласно которым заселять начнут по MAXу.

С 1 апреля 2026 года заселиться в гостиницы, санатории и кемпинги можно будет по паспортным данным, отправленным через мессенджер MAX или мобильное приложение "Госуслуг". Соответствующее постановление правительства опубликовано 21 февраля.

Как пояснили в прокуратуре Югры, нововведение позволяет использовать цифровые сведения из документов, удостоверяющих личность, без предъявления бумажного паспорта при заселении – передаёт Ugra-news.ru. Новый порядок распространяется на все подобные учреждения – от домов отдыха до туристических баз.