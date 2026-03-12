«Победа» согласилась разрешить конфликт с пассажиром из-за инвалидной коляски

Авиакомпания «Победа» согласилась разрешить конфликтную ситуацию с пассажиром, чье инвалидное кресло не приняли в багаж на рейсе Ульяновск – Москва. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Ранее межрегиональная транспортная прокуратура столицы заявила о проведении проверки после появления информации о возможном нарушении прав инвалида из-за веса его коляски. В СМИ сообщалось, что пассажиру отказали в перевозке кресла в багажном отсеке самолета.

В итоге авиакомпания решила найти компромисс, который устроил бы и клиента, и надзорные органы.

«В данной ситуации, учитывая особое положение маломобильного пассажира, кресло будет перевезено самолетом, а аккумулятор доставят наземным транспортом», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Однако в «Победе» добавили, что по требованиям безопасности к перевозке не принимаются аккумуляторы мощностью более 300 Вт, и уточнили: правила провоза инвалидных кресел размещены на официальном сайте авиакомпании.

Отметим, авиакомпании действительно в последние годы ужесточают нормативы провоза аккумуляторов в мобильных устройствах и креслах-колясках из-за риска возгорания литиевых батарей на борту. Это также нередко становится причиной споров с пассажирами.