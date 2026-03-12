Виртуальное растерзание: как ИИ отпугивает российских туристов хищниками

Эксперты бьют тревогу: дипфейки с тиграми и медведями формируют у людей ложный образ опасности и отпугивают путешественников.

В начале года соцсети взорвало видео, на котором амурский тигр якобы нападает на мужчину с лопатой. Ролик оказался фейком, созданным нейросетью, но успел посеять панику. Специалисты Минприроды Приморья оперативно опознали подделку и передали материалы в полицию. Этот случай – лишь один из многих, с которыми сегодня сталкиваются защитники природы – передаёт ИА "Восток-Медиа".

Директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев выделил две главные угрозы от таких фейков. Первая – психологическая: у людей формируется искаженный образ хищника как безжалостного убийцы. Вторая касается экономики – экологический туризм на Дальнем Востоке, в Сибири и на Кавказе может пострадать из-за страха туристов перед дикими животными.

Верифицировать такие видео теперь можно только "в полях". Например, недавно сообщение о тигре опровергли из-за несоответствия погоды на записи реальной. А вот кадры с хищником на трассе подтвердились: эксперты нашли свежие следы. В борьбе с дипфейками подключают и законодательство – по аналогии с Китаем, где уже судят авторов фейков о пандах, в России тоже обсуждают новые меры.