Воздушная гавань Сочи третий день пытается выправить расписание

Аэропорт Сочи вновь порядка 8 часов не отправлял и не принимал воздушные суда – план «Ковер» был объявлен в 16 часов и отменен лишь после 2 часов ночи. Воздушная гавань уже третий день пытается выправить расписание, которое серьезно пострадало из-за нескольких периодов ограничений подряд.

Как заверили в воздушной гавани, в настоящее время аэропорт Сочи работает штатно, по фактическому расписанию. Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет – по факту очередности, готовности экипажей и воздушных судов. Пока что 13 воздушных судов еще находятся на запасных аэродромах.

На прилет самые большие задержки достигают 45 часов. Рейс S7 из Домодедово за 10 марта обещает быть только сегодня в 14:30. На 36 часов опаздывает FV6322 из Екатеринбурга – вместо 8 утра 11 марта его ждут в 20:40 сегодня. Лишь на 3 часа меньше опоздание у N4416 из Уфы. Из международных самая большая корректировка у рейса WZ558 авиакомпании Red Wings из Тбилиси.

Наибольшие задержки на вылет превышают сутки – так, суперджет «России» FV6629 отправят сегодня в 16:00 вместо 09:25 среды. Больше 24 часов ждут вылет борта этой же авиакомпании в Уфу и Самару. В этот же город опаздывает на 31 час рейс Nordwind. Серьезные корректировки у «Победы», S7 и «Ямала». Есть и переносы уже на 13 марта. Это два вылета «Северного ветра» – в Уфу отправят в 04:45 вместо сегодняшнего утра, в Магнитогорск – в 03:35.

В то же время много рейсов начиная с 11 утра планируют выполнять согласно расписанию. В большей степени это относится к вылетам, на прилет пока что красных строчек больше.