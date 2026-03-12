Рейсы в Пекин из Хабаровска расширяются

Раньше улететь из Хабаровска в Пекин можно было только рейсами «Авроры», но билеты появлялись в продаже лишь за месяц-полтора до вылета. Конкуренция должна повлиять на цены, а у пассажиров появится возможность приобретать билеты заранее.

Из-за того, что на маршруте Хабаровск – Пекин лишь один перевозчик, местные жители регулярно не могут купить билеты заранее. Особенно остро проблема встает в марте и октябре, когда аэропорт переходит на сезонное расписание: авиакомпания выставляет места в продажу только за полтора месяца до вылета.

«Новость о выходе на наш рынок авиакомпании S7 очень хорошая. У нас конкуренции не было в данном направлении раньше, а теперь, когда она появится, это будет выгодно для всех. Тарифы в целом уже доступные на сегодняшний день. Плюс S7 начинает летать от нас с конца октября, а на это период «Аврора» еще не выставила в продажу билеты», – сообщила DVHAB член Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.

По ее словам, во Владивостоке на направлении Пекина уже высокая конкуренция – туда зашли китайские перевозчики, и рейсы выполняются практически ежедневно, иногда даже по два в день. В результате хабаровчане чаще летают в Китай через Владивосток – там купить билет можно когда угодно.

Что касается тарифов, то билеты у S7 в одну сторону на конец октября – начало ноября стартуют от 20 тысяч рублей с багажом. У «Авроры» расписания на эти даты пока нет, но на доступные сейчас рейсы цены начинаются от 15 тысяч.

