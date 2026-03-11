Сколько россияне потратили на путешествия по стране

Внутренний туризм в России продолжает бить рекорды: по данным Сбербанка, в 2025 году путешественники потратили на поездки по стране 1,94 трлн рублей — это на 44,8% больше, чем в 2021 году. При этом современный турист предпочитает пластик наличным: 68,2% всех платежей пришлось на безналичную оплату, тогда как доля наличных составила всего 17,3%, а переводов — 14,5%.

© runews24.ru

Аналитики «Сбераналитики» выяснили, куда именно уходят деньги путешественников. Почти четверть расходов (23,6%) приходится на продуктовые магазины — видимо, многие экономят на ресторанах и готовят сами.

На кафе и рестораны туристы потратили 14,4%, на сувениры и одежду — 12,2%, а на обслуживание личного автомобиля — 7,8%. Средние дневные траты выросли на 6,5% и достигли 2 365 рублей. Дороже всего обходится день в Краснодарском крае (2 898 рублей), дешевле всего — в Ленинградской области (1 445 рублей).

Самыми популярными направлениями стали Москва (14,7% всех поездок), Московская область (13,9%) и Санкт-Петербург (6,5%). При этом Ленинградская область показала просто взрывной рост турпотока с 2021 года — плюс 76,9%.

Москва прибавила 71,8%, а Свердловская область — 69,6%. Средний возраст российского туриста — 44 года, причем молодежь до 30 лет составляет лишь 15% путешественников. И эта молодежь четко голосует рублем за столицы: 34% поездок молодых людей пришлось на Москву, Подмосковье и Петербург, и с 2021 года эта доля выросла на 4 процентных пункта.

Средняя продолжительность поездки — 4,7 дня. Дольше всего путешественники зависают в Ямало-Ненецком округе (почти 7 дней), на Чукотке и в Якутии (по 6,6 дня), а также на южных курортах — в Краснодарском крае и Крыму (по 6,5 дня). Женщин среди туристов чуть больше (52,5%), и они явно предпочитают европейскую часть страны: Калининград, Петербург, Москву и курорты Кавминвод. Мужчины же, напротив, выбирают суровые регионы Сибири и Дальнего Востока.