12 марта завершается прием предложений в законопроект, кратно увеличивающий штрафы за нарушения в работе с контрольно-кассовой техникой (ККТ). Изменения, принятые Госдумой в первом чтении в феврале, уже сравнили с драконовскими мерами. Так, минимальное наказание за неприменение ККТ для должностных лиц должно вырасти с 10 до 30 тыс. руб., для юрлиц – с 30 до 150 тыс. руб. Невыдача чека обойдется в 50 тыс. руб. (сейчас 10 тыс. руб.). Важный момент: ИП собираются приравнять к юрлицам. Соответственно, штраф для них увеличится в 15 раз – тоже до 150 тыс. руб. Кроме того, планируется разрешить возбуждать дела на основе данных дистанционного контроля ФНС, то есть без визита к непосредственно нарушителю.

Сразу после первого чтения объединение предпринимателей «Опора России» направило в Минфин предложения по корректировке законопроекта. В частности, там указывалось, что и крупные компании, и малый бизнес получают одинаковые штрафы, и это не вполне справедливо: «малышей» санкции могут попросту разорить. Вызывает вопросы и приравнивание ИП к юридическим лицам – на данный момент одинаковая ответственность, как правило, предусмотрена за очень серьезные нарушения.

Впрочем, несмотря на критику со стороны бизнеса, откат вряд ли случится, как и серьезные корректировки законопроекта.

«Кратное увеличение штрафов за нарушения, связанные с ККТ, – это часть последовательной государственной политики по обелению бизнеса и увеличению доходов бюджета за счет роста налоговых поступлений», – комментирует бухгалтер-эксперт Юлия Зубарева.

Очевидно, инициатива будет реализована в виде закона — по аналогии с изменениями в Налоговый кодекс, поскольку инициатор тот же, считает руководитель компании «Туристическая бухгалтерия» Дарья Барыгина и призывает участников турбизнеса крайне серьезно отнестись к грядущим изменениям. По ее словам, в среде туристических агентств в вопросах применения ККТ преобладают мифы, а не понимание требований Закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»:

«Например, некоторые уверены, что до подтверждения тура чек можно не пробивать, придумывая различные оправдания таким действиям. Нередко турагенты игнорируют необходимость формировать чеки на возврат денежных средств – хотя это тоже расчет и, соответственно, за это грозит наказание за неприменение ККТ».

Также очевидно, что значительное увеличение размеров штрафов привлечет к таким нарушениям пристальное внимание ФНС, ведь суммы санкций напрямую влияют на оценку эффективности работы налоговых органов.

«Практика показывает: если за впервые совершенное нарушение предусмотрено предупреждение, такие случаи мало интересуют сотрудников инспекций. Замена предупреждения на штраф кардинально меняет ситуацию», – отметила эксперт.

Важный вопрос: повысят ли новые санкции финансовую дисциплину? Однозначного ответа нет.