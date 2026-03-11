На восстановление графика полетов в аэропорту Сочи может потребоваться до двух дней

Авиакомпании начнут стабилизировать расписание в Международном аэропорту Сочи после временных ограничений на полеты. На восстановление графика может потребоваться до 2 дней, сообщили в пресс-службе аэропорта.

© tourdom.ru

По данным воздушной гавани, перевозчики будут корректировать расписание за счет переноса, объединения или отмены отдельных рейсов. Такая мера позволит постепенно вернуться к нормальному режиму работы после сбоев в расписании.

Ограничения на прием и отправку самолетов действовали 10 марта дважды: с 16:35 до 22:35 мск и затем с 23:22 мск. Полностью их сняли только около 13:00 мск 11 марта. В это время на запасные аэродромы отправили 11 бортов. Они приземлились в Минеральных Водах, Махачкале, Нальчике и Владикавказе.

Ранее в Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявили угрозу атаки беспилотников. В городе почти сутки звучали сирены с небольшими перерывами, а власти рекомендовали жителям по возможности оставаться дома.

На фоне ограничений в аэропорту задержалось около 70 рейсов: 39 самолетов не смогли вовремя отправиться, 29 – прибыть в город. Большинство задержек превышали 12 часов. Из-за сбоя в расписании в терминалах ожидали вылета сотни пассажиров. По данным местных властей, утром 11 марта около 400 человек разместили в гостиницах.