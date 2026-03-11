Старинное военное укрепление в Калининграде переделают в элитную гостиницу

Инвестор восстанавливает форт N 3 "Король Фридрих III", который является одним из самых крупных оборонительных сооружений Калининградской области. В нем расположатся пятизвездочная гостиница и инженерный музей.

Массивное укрепление построили в далеком 1879 году в кенигсбергском Квендау (современная улица Александра Невского). Сегодня этот район называют Северной горой, и он является самой восточной точкой Калининграда.

С точки зрения архитектуры "Король Фридрих III" представляет собой вытянутый шестиугольник размером 180 на 360 метров. Во время штурма Кенигсберга форт практически не пострадал. В 2016-м его арендовали предприниматели Марина и Олег Агеевы, которые начали постепенно превращать форт в туристический объект.

"Сначала мы долго готовили проект, затем серьезно инвестировали в котельную, инженерные сети, потому что в форте не было ничего, кроме стен толщиной в полтора метра", - рассказали инвесторы.

Теперь военное укрепление превратится в гостиницу на 48 номеров со спа-центром и рестораном. Комнаты разместятся в бывших казармах.

Дизайн будет эклектичным: важные исторические элементы сохранят, но их разбавят русской культурой и современными архитектурными решениями. А еще здесь появится необычный музей, где будут рассказывать о самых известных инженерных сооружениях Калининградской области - двухъярусном мосте на улице Портовой, снесенном Доме Советов, сохранившихся немецких пожарных гидрантах и многом другом.