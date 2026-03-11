В национальном парке «Красноярские Столбы» продолжаются поиски 55-летнего жителя Красноярска Виктора Потаенкова. Последний раз его видели 9 марта в районе восточного входа.

По информации местных СМИ, днем он приехал к нацпарку на своем Ford Focus, припарковал машину и отправился гулять по маршрутам. После этого Виктор перестал выходить на связь. Автомобиль обнаружили и эвакуировали 11 марта.

В день исчезновения Виктор Потаенков был одет в ярко-синий пуховик и темную шапку. Его рост около 175 см, плотного телосложения, лысый, с голубыми глазами. По данным СМИ, он вел здоровый образ жизни и ранее служил в силовых структурах.

Туриста ищут спасатели, волонтеры отрядов «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной и «ЛизаАлерт». Они обследуют популярные маршруты и скалы в районе Китайской стенки и Такмака, проверили уже около 10 км троп.

11 марта специалисты начали поиск в районе скалы Ермак. Зимой большинство троп здесь выводят людей к популярным маршрутам или к городу. Со скал в районе Китайской стенки и Такмака хорошо видно Красноярск, поэтому заблудиться там сложно. Однако есть вероятность, что мужчина мог уйти в сторону реки Калтат. Эта тропа ведет к Центральным «Столбам», она длиннее и менее очевидна, особенно если ветер заметает следы.

Президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров предположил, что в такой ситуации человек может запаниковать и свернуть с маршрута. По его словам, подобные случаи уже происходили: например, однажды заблудившиеся школьники провели ночь в лесу, выкопав в снегу укрытие.

Спасатели продолжают поиски. Всех, кто мог видеть Виктора Потаенкова или располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить в экстренные службы или полицию.