Пять причин посетить музей археологии Западной Алании

Великий Шелковый путь даже через десять веков будоражит воображение любознательных туристов, потрясая своим размахом и былым величием. Музей-заповедник «Аланское городище», созданный на месте древнего поселения и торговых путей, — одна их самых популярных локаций в Карачаево-Черкесии.

С недавних пор здесь появилось еще одно место притяжения — музей археологии Западной Алании (отдел Зеленчукского районного краеведческого музея имени С. Ф. Варченко). Рассказываем, почему он достоин внимания.

1. Богатейшая коллекция аланского наследия

Музей хранит одну из крупнейших на Северном Кавказе коллекций артефактов, связанных с Западной Аланией. Здесь представлены предметы быта, необычная керамика, украшения и другие находки, многим из которых более тысячи лет.

Особый интерес вызывает аланская керамика. В изломе она серого цвета, а снаружи — насыщенно черная. Считается, что пища в ней не подгорала, а молоко долго не скисало. Секрет заключался в особой технологии: сосуды обжигали без доступа кислорода, а перед этим тщательно полировали специальным инструментом — лощилом.

Всего в экспозиции нового музея выставлено более 2 000 предметов, а общий фонд Зеленчукского музея насчитывает свыше 9 000 экспонатов. Коллекцию в середине 1980-х годов начинал собирать ученый-энтузиаст Сергей Варченко. Ему помогали местные жители и брат Анатолий — вместе они сформировали основной фонд Зеленчукского краеведческого музея.

— Посетители могут проследить развитие региона, его роль в торговых путях и культурных обменах, узнать о важнейших исторических событиях, увидеть валюту того времени, ракушки каури, византийские бусины, — рассказывает Алим Ижаев, директор Зеленчукского районного краеведческого музея имени С. Ф. Варченко.

2. Клад бронзовых изделий

В экспозиции представлена значительная часть Лесо-Кяфарского клада — 37 бронзовых изделий. Это серпы, топоры-тесла и секиры. По заключению археологов, изделия относятся к периоду поздней бронзы. Клад нашли в руинах средневекового аланского города относительно недавно — в 90-е годы. По основной версии, в Лесо-Кяфаре была резиденция аланского царя Дургулеля Великого.

Кроме секир и топоров в коллекции музея есть оружие средневековых воинов — это аланская сабля с украшением, сарматское копье, скифский короткий меч-акинак, наконечники стрел.

3. Редкий аксессуар аланской модницы

В коллекции музея есть редкий предмет — аланская шапочка VIII—IX веков с накосником из китайского шелка и льняной подкладкой. Сейчас экспонат находится на реставрации, но вскоре вновь будет доступен для просмотра посетителям.

Братья Варченко обнаружили шапочку на территории аланского городища. Она хорошо сохранилась и была украшена характерными узорами. Ее вместе с многочисленными фрагментами шелковой ткани из Китая, Согда и Византии, которая в то время ценилась дороже золота, нашли в скальных могильниках. За счет естественных условий — отсутствия влаги, хорошего подогрева камня и минимального колебания температуры — практически все старинные находки неплохо сохранились.

4. Украшения и предметы ухода аланских женщин

В музее есть обширная коллекция бижутерии и предметов туалета аланских женщин. Хорошо сохранились стеклянные бусы, привезенные из Сирии, Египта и Византии, а также бронзовые браслеты, подвески, перстни и серьги, изготовленные в Алании.

Аланские женщины активно пользовались косметикой, и среди экспонатов немало предметов повседневного ухода. Например, в музее представлены кисточка для румян и разные ложечки для их приготовления, ногтечистки и копоушки (приспособления для гигиены ушей), круглые бронзовые зеркала разных размеров и толщины.

Среди женских украшений часто встречается образ солнца. Это амулеты с тремя, четырьмя, семью и десятью лучами. Все дело в том, что у алан до принятия христианства существовал культ солнца — его изображали повсюду, в том числе и в украшениях.

5. Музей как часть маршрута по Аланскому городищу

Посещение музея удобно совмещать с прогулкой по территории Нижне-Архызского городища. Фрагменты дороги, остатки крепостной стены, разрушенное кладбище, солнечный календарь и сами старинные христианские храмы — все это в сочетании с живописным горным ландшафтом создает особенную атмосферу и помогает представить, как выглядела жизнь на этом месте столетия назад.

Новый музей делает это путешествие в прошлое еще красочнее. Экскурсии проводят штатные сотрудники, записываться заранее не требуется — достаточно приехать в часы работы.

— Конечно, посещение музея лучше совместить с экскурсией по храмам, потому что это помогает погрузиться в историю и узнать гораздо больше нового и интересного об аланской цивилизации, — рассказывает Алим Ижаев.

Билеты в музей приобретаются отдельно от входа на территорию городища: взрослый билет стоит 150 рублей, детский — 100 рублей, услуги экскурсовода — 50 рублей. Инвалиды, ветераны СВО и их семьи могут посетить музей бесплатно, а многодетные семьи — со скидкой 50%. На экскурсию по территории городища вместе с музеем нужно смело закладывать как минимум два часа.