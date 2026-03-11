Роспотребнадзор взял пробы песка на мазут на пляже в Анапе

27 проб, которые специалисты Роспотребнадзора взяли в Витязево, покажут, пригоден ли пляж к приему отдыхающих. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Пляж, где высадился десант сотрудников Роспотребнадзора, не обычный. Накануне здесь завершили засыпку свежего песка из карьеров. На участок длиной 1 км завезли порядка 40 тысяч тонн песка.

Пробы взяты на трех глубинах. По словам арендатора пляжа Романа Семихатского, по их результатам будет принято решение об успешности эксперимента по завозу незагрязненного песка.

В случае положительного заключения новый метод будет применен на других территориях Анапы, чтобы курортный сезон - 2026 все же состоялся.

Как писала "РГ", эксперимент с засыпкой пляжа стартовал в Анапе 25 февраля. На тестовом участке в селе Витязево планировали насыпать дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 сантиметров.