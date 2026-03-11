В Россию за год приехало почти 160 тысяч туристов из стран ЕС

В 2025 году Россию посетило около 158 тыс. граждан из стран Евросоюза – такова статистика пересечения границы с указанием туристической цели поездки.

© tourdom.ru

Чаще всего в страну приезжали из Германии. За год границу пересекло около 66 тыс. немецких путешественников.

На втором месте оказались жители стран Балтии. Из Эстонии в Россию приехали 18,7 тыс. человек, из Латвии – 12,5 тыс.

Заметный поток фиксируется из стран Южной и Центральной Европы. Из Италии в Россию въехало около 10,6 тыс. человек, из Франции – примерно 8 тыс., из Польши – 6,1 тыс. Из Литвы в РФ приехали 5,3 тыс. туристов, чуть меньше из Болгарии – 5,1 тыс. человек.

А вот в самой Европе продолжают обсуждать ужесточение правил въезда для россиян. На днях глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассматривает запрет на въезд в Шенгенскую зону для граждан РФ, участвовавших в СВО. Предполагается, что ограничения могут включить в новый пакет санкций ЕС, но сроков пока не называли.