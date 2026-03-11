Куда отправятся россияне на майские праздники

Самыми популярными зарубежными направлениями для перелетов в майские праздники стали Минск и Пекин, внутри России - Махачкала и Казань. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"Среди зарубежных направлений лидером по бронированиям стал Минск, на это направление пришлось 14% всех международных перелетов. Средняя стоимость билета составляет 5,7 тыс. рублей. На втором месте обосновался Пекин с долей 12% и средней стоимостью перелета 27,8 тыс. рублей. Третье место занимает Анкара с 11% бронирований и средней ценой билета 10,5 тыс. рублей", - рассказали в компании.

Кроме того, в числе популярных направлений - Самарканд (11%), Париж (10%) и Ташкент (10%). Также россияне бронируют билеты в Ханой, Осаку, Баку и Белград. Средняя стоимость перелетов по этим направлениям варьируется от 14 до 38 тыс. рублей.

Согласно исследованию, среди внутренних направлений лидером по числу бронирований стала Махачкала, на нее пришлось 18% всех перелетов по РФ. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 9 тыс. рублей, а минимальная цена начиналась от 7,5 тыс. рублей. Второе место заняла Казань с долей 15% и средней стоимостью билета 9,6 тыс. рублей. На третьем месте - Владикавказ и 12% бронирований при средней цене перелета 12,1 тыс. рублей.

Также россияне планируют поездки в Красноярск и Мурманск, на каждое направление пришлось по 8% бронирований. Средняя стоимость перелета составила 13 тыс. и 7,3 тыс. рублей соответственно. В список популярных направлений также вошли Самара, Екатеринбург и Краснодар, где средняя стоимость билетов находится в диапазоне 9-11 тыс. рублей. Кроме того, россияне планируют перелеты в Чебоксары, Оренбург и Саранск - средняя стоимость авиабилетов по этим направлениям составляет от 3,4 до 9,5 тыс. рублей, сообщили в сервисе.