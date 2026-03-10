Турпоток на остров Врангеля планируют увеличить в шесть раз

Турпоток на остров Врангеля на Чукотке планируют увеличить в шесть раз. Этого намерены добиться за счет увеличения круизных туров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора заповедника «Остров Врангеля» Александра Скрипника. Туристический сезон на ООПТ стартует традиционно в августе. По его словам, в период с 10 августа по 1 октября планируется провести семь круизных туров, а также организовать вертолетные экскурсии на острова. По предварительным данным, в 2026 году заповедник посетят более 500 человек.

«Остров Врангеля» — один из самых северных природных заповедников России. Он охватывает два острова Чукотского моря — Врангеля и Геральд — и прилегающую к ним акваторию. Туристы отправляются в путешествие по заповеднику главным образом ради того, чтобы увидеть белых медведей в их естественной среде обитания.

Ранее сообщалось, что число поездок в Чукотский автономный округ с января по сентябрь 2025 года увеличилось на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, этот регион показал самый высокий показатель среди соседей.