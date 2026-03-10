Автоэксперт перечислил опасности ночных путешествий за рулем

Ночные поездки на дальние дистанции имеют свои риски, несмотря на гораздо меньшее количество машин на дорогах, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По его словам, при планировании путешествия некоторые опытные водители стараются прокладывать маршрут ночью или рано утром.

«Плюсы у такого подхода очевидны. Меньше пробок, свободнее дорога, нет очередей на заправках и кафе, менее напряжённая езда из-за меньшего количества машин», — поделился он.

Однако у такого подхода существуют и свои минусы, и их не мало, продолжил эксперт.

«Если водитель перед поездкой долго вёл дневной образ жизни, рано вставал на работу и рано ложился спать, организм просто не успеет за считаные дни перебороть привычку. Сохранить концентрацию, даже если водитель перед выездом выспался, будет крайне трудно», — отметил он.

Второй минус, по словам Ладушкина, связан с опытом вождения: вести автомобиль ночью — это совершенно не похоже на управление днём.

«Расстояние до препятствий кажется иным. Очень многое ночью зависит от освещённости автомобиля и от того, как хорошо у машины светят фары. Всё это вместе с увеличенной реакцией водителя может грозить аварией на, казалось бы, ровном месте», — предупредил он.

Третий минус заключается в том, что другие участники движения всё же присутствуют на дороге, пояснил эксперт.

«Даже если водитель имеет опыт ночных поездок, выспался и хорошо себя чувствует, это абсолютно не означает, что другие чувствуют себя так же. Встречные или попутные водители могут заснуть за рулём, а пешеход в тёмной одежде может захотеть перебежать трассу», — заметил он.

И наконец, имеются технические трудности, обратил внимание специалист.

«Ночью гораздо сильнее мешают обзору разводы на стёклах, слабый свет фар, ослепляющий встречный поток. Всё это тратит силы водителя при ночных перегонах гораздо сильнее, чем в дневное время», — рассказал он.

При поломке в ночное время водителю также будет сложнее отремонтировать автомобиль, безопасно обозначить его на дороге или попросить помощи у соседа по потоку, подытожил Ладушкин.

