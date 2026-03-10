В Екатеринбурге вводят налоговые каникулы для гостиниц без звезд

В Екатеринбурге могут освободить от уплаты туристического налога объекты гостиничного бизнеса, не имеющих официальной категории звездности. Льготы планируется предоставить на период 2026–2027 годов. Мэр уральской столицы Алексей Орлов представил проект постановления в городскую Думу.

«Внести на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проект Решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 26.11.2024 № 44/24 «Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования «город Екатеринбург» туристического налога», - информирует официальный сайт мэрии уральской столицы.

Основным условием для получения налоговых преференций является включение гостиницы в единый реестр классифицированных средств размещения, что подтверждает легальность и прозрачность деятельности объекта.

В настоящий момент на территории уральской столицы туристический сбор уплачивают 132 сертифицированные гостиницы. В случае утверждения поправок депутатами, под действие льготы попадут наиболее демократичные по цене средства размещения, что должно снизить финансовую нагрузку на бюджетный сегмент индустрии гостеприимства. Такие объекты порой рассчитаны на несколько коек.

В случае принятия данного решения, бюджет Екатеринбурга может потерять около 18 млн рублей.

Обсуждаемые меры призваны поддержать рентабельность отельеров, которые, по мнению отраслевых союзов, сталкиваются с риском обнуления прибыли в случае сохранения текущей траектории роста фискальной нагрузки. Окончательное решение по данному вопросу будет принято городскими депутатами в ближайшее время.

«ФедералПресс» сообщал, что Свердловская область заняла пятое место по объему туристического налога: собрали почти 170 миллионов. Основная сумма собранных налогов пришлась на Екатеринбург. В уральской столице собрано за минувший год более 144 млн рублей.