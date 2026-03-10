Почти 1 млн туристов посетили Сочи с начала 2026 года

За январь и февраль 2026 года Сочи принял почти 1 млн туристов. Средняя загрузка гостиниц и санаториев в этот период составила 68%. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

© tourdom.ru

Глава города отметил, что курорт входит в тройку самых востребованных направлений для отдыха в марте. В праздничные выходные одновременно в Сочи находилось около 100 тыс. гостей. По данным систем бронирования, растет и спрос на поездки в майские праздники.

«За первые два месяца 2026 года Сочи встретил около миллиона гостей. Средняя загрузка отелей и санаториев составила 68%, и мы видим большой потенциал для тех, кто только планирует отдых в регионе», – написал Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

Однако оптимизм городских властей не совсем совпадает с информационной повесткой последних недель. Туроператоры и аналитики отмечают, что интерес к поездкам в начале года начал снижаться. Как пишет «Ъ», спрос на отдых на курорте сократился примерно на 9–30% по сравнению с прошлым годом.

Главная причина – нестабильная транспортная ситуация: аэропорт Адлера регулярно вводит план «Ковер» из-за угроз беспилотников. Ограничения в работе аэропорта случаются еженедельно, только 5 марта были задержаны десятки рейсов, в некоторых случаях время ожидания составляло около 20 часов. Страдает не только авиа, но и ж/д сообщение. Например 8 марта во время отражения атаки беспилотников была повреждена контактная сеть путей у станции Лоо.

Эксперты подчеркивают, что Сочи особенно зависит от авиасообщения: альтернативных способов быстро добраться до курорта немного – в основном это поезд или автомобильная трасса через горный рельеф. Поэтому любые ограничения в аэропорту сразу отражаются на туристическом потоке.