Кавказские Минеральные Воды: почему курортный регион намного больше, чем принято считать

Не только гости курортного региона Кавминводы, но и многие местные жители уверены, что КМВ — это группа городов-курортов: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск. Однако все далеко не так просто.

Эффект Манделы

Кавказские Минеральные Воды — это крупнейший и один из старейших курортных регионов России. Здесь находятся более 100 источников минеральной воды и добывается грязь озера Тамбукан, которая тоже широко используется в оздоровительных целях.

Однако то, что для многих регион ограничен агломерацией городов-курортов, в какой-то степени даже можно назвать эффектом Манделы — это феномен ложной памяти, когда большое количество людей помнят факты одинаково неправильно.

— Многие ошибочно считают, что Кавказские Минеральные Воды — это лишь города-курорты в Ставропольском крае. На самом деле сформированный единой гидроминеральной базой регион исторически охватывает территории трех субъектов РФ: Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской Республики. Такое распределение сложилось из-за естественного распространения минеральных источников, — рассказывает Анна Кузнецова, старший преподаватель кафедры туризма и индустрии гостеприимства Высшей школы креативных индустрий Северо-Кавказского федерального университета.

Статус особо охраняемого эколого-курортного региона федерального значения Кавминводы имеют с 1992 года благодаря указу президента РФ. В Ставропольском крае в состав КМВ, помимо Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска, входят Лермонтов, а также Минераловодский, Предгорный и Георгиевский округа. В Карачаево-Черкесии это Прикубанский и Малокарачаевский районы, где располагается знаменитая Долина Нарзанов, в Кабардино-Балкарии — Зольский район. К слову, на его территории частично расположено озеро Тамбукан, которое обычно ассоциируется только со Ставропольем.

Регион — один, субъекта — три

— Первые письменные упоминания о минеральных источниках Кавказа относят к началу XVIII века: император Петр I направил в этот край ученых и врачей для «обследования минеральных кладезей», — рассказывает гид Роман Головачев.

Подробное описание к концу того же столетия составил Петр Симон Паллас, немецкий исследователь на русской службе. И к началу XIX века значимость местных источников сомнений ни у кого не вызывала.

— Днем рождения курортного региона можно считать 24 апреля 1803 года — в этот день император Александр I подписал рескрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства», — продолжает Роман Головачев. — Кстати, в Кисловодске несколько лет назад создали скульптурный образ монарха, его министров и приближенных в момент подписания исторического документа.

Кавминводы по территориальному делению тех лет находились в Терской области, уточняет Анна Кузнецова. Гид Роман Головачев добавляет, что к середине XIX века у Кавминвод уже была дирекция. В 1862 году ее возглавил врач Семен Смирнов. Его можно считать отцом отечественной бальнеологии: в Пятигорске он основал Русское бальнеологическое общество, открыл первую в истории курортную газету, а один из источников в Железноводске носит его имя. В советское время управление курортами полностью перешло в руки государства.

— С течением времени провели немало административных реформ, в результате которых ключевые города остались в Ставропольском крае, в то время как часть ресурсов и территорий оказалась в составе образованных позднее национальных республик, — уточняет Анна Кузнецова.

После распада СССР был опыт создания органа, который управлял бы Кавминводами как отдельным регионом. Дирекция просуществовала с 1992 по 2012 годы. Однако сегодня это хоть и охраняемый государством район, но все же разделенный границами субъектов РФ и, как следствие, находящийся под ответственностью властей этих субъектов.

Общая цель — развитие туризма

Ошибки в восприятии Кавминвод связаны и с тем, что основная санаторно-курортная база сосредоточена в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске и Кисловодске. Последний и вовсе рекордсмен по количеству здравниц, которых там больше 40. Во всем же регионе их насчитывается свыше 130, и цифра продолжает увеличиваться за счет строительства новых мест размещения.

Специалисты отмечают рост интереса россиян к курортному отдыху, в том числе у молодежи. Появился даже новый термин — «санаторинг». Учреждения КМВ стараются отвечать вызовам времени и обновляют оборудование, программы. Преображаются и сами города-курорты: улучшается инфраструктура, появляются новые точки притяжения, чему поспособствовал курортный сбор, на смену которому пришел туристический налог.

Например, как рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, по итогам 2025 года город стал рекордсменом по объемам средств, полученных от туристического налога, — более 280 млн рублей. Деньги пойдут на благоустройство проспекта Дзержинского, Горы Кольцо, Лермонтовской скалы, точечное озеленение курорта.

Но объединяющим фактором, конечно же, остаются природные ресурсы — минеральная вода и целебные грязи. Именно поэтому, например, в состав КМВ входит Минераловодский округ — на его территории всего один санаторий, зато множество источников и заводов по розливу воды брендов, известных на всю страну.

Так же и озеро Тамбукан, частично находясь в Кабардино-Балкарии, является главным и единственным поставщиком целебных грязей в санатории городов-курортов. А еще — родиной брендов экологически чистой косметики, которую выпускают на Ставрополье.

Поэтому, несмотря на расположение региона на территории сразу трех субъектов России, он объединен общей историей, исчерчен общими экскурсионными маршрутами, а управляющие им в рамках своих полномочий главы муниципалитетов и министерств туризма республик работают сообща на благо развития внутреннего туризма и оздоровления россиян.