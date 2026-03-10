На Камчатке для туристов построят модульные базы

В Камчатском крае планируют построить модульные средства размещения для гостей региона. Проект реализуют в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», завершить работы планируют к 2027 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новые объекты станут локацией для путешественников, которые приезжают на полуостров для экскурсий к вулканам и на побережье Тихого океана. Комплексы смогут принимать гостей из числа маломобильных граждан, поскольку инфраструктуру создадут с учетом требований безбарьерной среды.

Будущие базы будут расположены недалеко от Петропавловска-Камчатского: дорога до центра города займет менее получаса. Туристы смогут быстро добираться до основных природных достопримечательностей региона.

Модульная технология позволяет быстро возводить туристическую инфраструктуру и при необходимости демонтировать ее без значительного воздействия на окружающую среду.

Реализацию проекта планируют завершить к концу 2027 года.