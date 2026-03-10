Смоленская область в 2025 году приняла более 418 тыс. туристов. Об этом сообщили в Смоленскстате. Регион продолжает привлекать путешественников благодаря богатой истории, культурному наследию и удобному расположению рядом с Москвой и Республикой Беларусь.

© tourdom.ru

По оперативным данным ведомства, в гостиницах и санаториях области за год разместились 418,1 тыс. человек. Основную часть гостей составили россияне. Их доля достигла 97% и выросла на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

Одновременно увеличивается и объем платных услуг. В 2025 году он составил 1 568,2 млн руб. Это на 8,2% больше, чем годом ранее. Почти половина выручки пришлась на гостиницы – около 45%. Еще 31% обеспечили туристические компании региона, а 24% санатории и дома отдыха.

Смоленская область привлекает отдыхающих прежде всего историческими памятниками. В числе главных достопримечательностей региона: Смоленская крепостная стена XVI века, Успенский собор в центре города, музей-заповедник «Хмелита» – родовая усадьба Александра Грибоедова, а также национальный парк «Смоленское Поозерье», известный своими озерами и природными маршрутами.

По данным статистики, туристическая отрасль региона продолжает расти и остается одной из заметных сфер экономики Смоленской области.