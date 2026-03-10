Остров Врангеля посетят еще больше туристов

Турпоток в один из самых северных заповедников России - "Остров Врангеля" на Чукотке - в 2026 году планируют увеличить примерно в шесть раз за счет увеличения круизных туров, сообщил ТАСС заместитель директора особо охраняемой природной территории (ООПТ) Александр Скрипник.

"Туристический сезон у нас стартует традиционно в августе, и уже сейчас запланировано втрое больше круизных туров, что позволит увеличить турпоток примерно в шесть раз", - рассказал Скрипник.

По его словам, в период с 10 августа по 1 октября планируется семь круизных туров, а также вертолетные экскурсии на острова. По предварительным данным, заповедник в 2026 году посетят более 500 человек.

"Остров Врангеля" - один из самых северных природных заповедников России. Он занимает два острова Чукотского моря - Врангеля и Геральд, а также прилегающую акваторию. Туристы выбирают путешествие в заповедник для наблюдения за белыми медведями в естественной среде.