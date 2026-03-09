«Бригада» и «Питер FM»: почему россияне пристрастились к кинотуризму

В сфере туризма появился необычный тренд: россияне стали выезжать за город, чтобы увидеть знакомые здания и пейзажи из фильмов и сериалов. Почти каждый пятый готов организовать поездку только ради того, чтобы посетить место, знакомое с экрана. «Вечерняя Москва» узнала, почему россиян так тянет на кинотуризм.

© Вечерняя Москва

С каждым годом путешествия по России становятся все более доступными и востребованными. Туроператоры предлагают как культурные прогулки по старым городам нашей страны, так и поездки в более «дикие», природные уголки. Особенным спросом пользуется и так называемый кинотуризм — то есть путешествия по культовым местам, которые были показаны на экранах. По данным популярного сервиса бронирования билетов, каждый второй человек хотел бы увидеть место съемок любимого фильма или сериала.

Но это, конечно, не значит, что половина жителей страны в такое путешествие отправится. По словам экспертов, пока такие предложения для туристов не оформлены в полноценный туристический продукт. В России понятие «кинотуризм» скорее означает именно самостоятельные поездки энтузиастов, которые ищут места съемок любимых фильмов, но уже сейчас многие города и организации предоставляют возможность ознакомиться с такими локациями вместе с экскурсией или даже беседой с кем-то из участников съемочной группы.

— Кинотуризм начал процветать еще в СССР, — рассказывает Алексей Беклемышев, актер театра и кино, сценарист, экскурсовод, автор книги про кинотуризм. — Были советские шлягеры: например, фильм «Афоня», который снимался в Ярославле. В 1975 году после его выхода поклонники собрались вместе, чтобы пройтись по местам съемок. Очень много фильмов снималось во Владимире — например, «Полеты во сне и наяву» с Олегом Янковским в главной роли. И этот город тоже очень часто посещают именно в рамках кинотуризма.

При этом, по словам Алексея, в последние годы появляется все меньше подобных мест. Режиссеры часто опираются не на красоты природы или городского пейзажа, а на возможности монтажа или хромакея. Популярные сейчас сказки в основном снимаются на студиях.

— При этом путешествиями по местам съемок советских фильмов интересуется и молодежь, так как им передается любовь к этому периоду нашего кинематографа, — объясняет Алексей. — Тем более что с появлением интернета любителям какого-то фильма стало намного проще находить единомышленников вне зависимости от возраста. В результате люди не только посещают места съемок любимых картин, но и обретают в пути близких друзей.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, сейчас люди все-таки занимаются кинотуризмом в дополнение к основной культурной программе. Чтобы путешественники ехали исключительно ради фильма, нужно быть настоящим фанатом этого вида искусства. Таких предложений на рынке немного, хотя потенциал огромный.

При этом настоящий кинотуризм — это скорее формат коротких поездок на выходные, например, чтобы посетить тематическое кафе или гостиницу.

Направлению только предстоит вырасти и развиться, но все предпосылки для этого уже есть. Россияне все чаще включают в поездки возможность повторить определенные кадры из фильмов. Так, по статистике, 14 процентов туристов посещают локации съемок в Москве, 13 процентов — в Санкт-Петербурге, 11 процентов — в Крыму, 9 процентов — в Сочи и 6 процентов — в Перми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Беклемышев, актер театра и кино, сценарист, экскурсовод, автор книги про кинотуризм:

— Почему вообще людям хочется посетить место съемки какого-то фильма? Так мы мысленно переносимся во времена просмотра этих картин. Если говорить о советском кино, то люди вспоминают свое детство и юношество, снова становятся молодыми душой. Можно сравнить изменения, почувствовать течение времени.

ПОЕХАТЬ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

Несмотря на то что сейчас фильмы и сериалы все чаще снимают в павильонах и на студиях, на экранах все равно появляются интересные места и города России.

Например, особую популярность снискал сериал о жизни казанских подростков в преддверии перестройки «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его, вопреки сюжету, снимали в Ярославле. Сейчас местные гиды организуют экскурсии по этим местам: известной футбольной коробке, набережной, на которой происходила погоня с каретой скорой помощи.

Самый кассовый фильм в истории российского кино «Холоп» снимался в Псковской области. Для работы там была построена целая деревня, которая осталась и после выхода фильма на экраны.

Культовый сериал «Бригада» снимали в Москве. Многие важные события происходили, например, в сталинской высотке на Котельнической набережной или на территории спортивного комплекса «Лужники». До сих пор по этим местам водят экскурсии для преданных поклонников сериала.

Фильм «Питер FM» этим летом снова вышел в прокат. События легкой романтической комедии происходят на улицах Санкт-Петербурга: Невский проспект, перекресток Каменноостровского и Большого проспектов, станция метро «Чкаловская».

А в архитектурном комплексе Василево в Тверской области стоит 200-летний Чертов мост, с которого начались события культового фильма «Ночной дозор». Именно на нем в жестокой схватке сошлись силы света и тьмы.

Путешествия оказывают сильное влияние на наше эмоциональное и психологическое состояние. Как правильно перезагружаться, чтобы восстановить здоровье и энергию, «Вечерней Москве» рассказал психиатр Эдуард Холодов.