Сколько туристов посетили Сочи с начала года

За первые два месяца нынешнего года Сочи встретил около миллиона гостей. Эту цифру 9 марта назвал мэр курорта Андрей Прошунин.

"Средняя загрузка отелей и санаториев составила 68 процентов, и мы видим большой потенциал для тех, кто только планирует отдых в Сочи", - написал руководитель муниципалитета в своем Telegram-канале.

Кстати, на праздничные мартовские выходные в городе одновременно отдыхают порядка 100 тысяч туристов.

Наиболее востребованы сейчас курорты горного кластера: в распоряжении туристов находятся 174 километра оборудованных трасс для катания, современные подъемники и инфраструктура.

По словам мэра, Сочи стал одним из трех самых популярных в России направлений для отдыха в марте и, судя по данным систем бронирования, интерес на майские праздники растет.