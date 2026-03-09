Транспортная прокуратура взяла на контроль длительные задержки рейсов

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку из-за серии задержек авиарейсов в аэропортах Сибири.

В центре внимания надзорного ведомства стал вчерашний сбой в расписании авиакомпании AZUR air: рейс Тюмень – Нячанг (Вьетнам) из-за технической неисправности совершил незапланированную посадку в аэропорту Янгона (Мьянма).

Кроме того, сегодня в аэропорту Омска из-за позднего прибытия самолета объявлены длительные задержки рейсов AZUR air в Камрань (Вьетнам) и в обратном направлении. Вылет перенесен с 09:00 на 15:00 завтрашнего дня.

Аналогичная ситуация и в других аэропортах региона. В Красноярске из-за позднего прибытия воздушных судов отложены рейсы Nordwind и «Аэрофлота» в Сочи и Краснодар.

В Новосибирске рейс «России» в Сочи задержан на 12 часов.

Красноярская, Новосибирская и Омская транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия и контролируют соблюдение прав пассажиров на получение предусмотренных услуг при задержке рейсов.

Ведомство также напомнило, что при нарушении прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.