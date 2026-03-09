Эксперт рассказал, как изменятся цены на летний отдых

Летний отдых в этом сезоне обойдется россиянам в среднем на 8-12% дороже, чем год назад. Об этом ТАСС сообщил декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.

"Если сравнивать летний сезон 2026 года с летом 2025, можно говорить о умеренном росте стоимости отдыха - в среднем на 8-12%. В целом эта динамика соответствует инфляции в секторе услуг и росту издержек туристической отрасли", - указал эксперт, отметив, что наиболее заметно подорожает проживание.

По данным отраслевых объединений, цены на гостиницы на юге России выросли примерно на 10-15% в сравнении с 2025 годом. Но темпы роста цен замедлились, констатировал Акрамов.

"В предыдущие годы они нередко превышали 20-30%, тогда как сейчас рынок постепенно выходит на более устойчивую траекторию", - пояснил он.

Как отметил эксперт, заметнее всего цены вырастут "на традиционно перегруженных российских курортах".