Российским отелям рекомендовали не селить китайцев на «несчастливый» этаж
Российским отелям рекомендовали не селить китайцев на «несчастливый» четвёртый этаж, следует из предварительного стандарта для туротрасли по приёму иностранных гостей, который заработает в июне.
Как сообщает РИА Новости, число считается в этой культуре несчастливым.
Также отельерам рекомендовали обеспечить все условия для приёма оплаты по платёжным системам, популярным в Китае — UnionPay, Alipay и WeChat Pay.
Для быстрого перевода меню, сайта, сервисов оплаты услуг и т. д. владельцам отельного бизнеса рекомендовали обеспечить QR-коды для быстрого доступа к версиям на китайском языке и добавить в меню привычные для китайской кухни блюда.
Ранее в АТОР заявили, что туристы из Китая любят посещать Дальний Восток и Байкал.