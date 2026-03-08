Почему у молодежи санатории стали популярнее отелей «все включено»

Еще лет пять назад путевка в санаторий считалась самым желанным отдыхом для пенсионеров. Сегодня в холлах здравниц все чаще можно услышать разговоры о цифровом детоксе, а не обсуждение давления и болячек. Так, санатории Кавминвод переживают заметное омоложение: по данным за два прошлых года, гости от 18 до 44 лет составляли уже более половины всех отдыхающих, а каждый третий был моложе 35.

И сегодня вместо однообразного режима "процедуры — столовая — сон" туристов здесь ждут анимационные программы, тренировки, экскурсии и выезды в горы. В свободное время молодежь отправляется в джип-туры, на трекинги, летает на парапланах и при этом успевает на утренние ингаляции и лечебные ванны.

«В прошлом году мы с женой на неделю уехали в санаторий в Пятигорске, — хотелось не просто сменить картинку, а восстановиться. Понравились мягкий климат, минеральная вода, процедуры и прогулки по паркам и горам. Мы выспались, снизили уровень стресса и прошли обследование, на которое в обычной жизни не хватает времени. По деньгам вышло дешевле, чем отдых в среднем отеле в Сочи, а услуг получили намного больше. Для нас это оказалось более осмысленным форматом отдыха, чем очередной шумный all inclusive с большим количеством еды, — рассказал программист из Ставрополя Виктор Нечаев. — Есть и программы цифрового детокса с отказом от гаджетов. Их сдают в сейф прямо при заселении».

Сегодня молодежь в массе своей не увлекается алкоголем, меньше курит и больше придерживается принципов ЗОЖ. А налоговый вычет за санаторную путевку, сезонные программы и специальные акции сделали такой отдых для нее ощутимо доступнее. Например, сейчас в одном из премиальных сочинских санаториев, имеющем свой пляж, сутки стоят чуть более шести тысяч рублей с человека, и в эту цену входят проживание, трехразовое питание, лечение, посещение бассейна и спортивного комплекса, а также развлекательные мероприятия.

В здравнице есть программа цифрового детокса с отказом от гаджетов (их сдают в сейф при заселении с возможностью экстренного звонка родным), расслабляющими хвойными ваннами, спелеокамерой, лимфодренажем, массажем, сауной, диетическим питанием с упором на продукты, богатые триптофаном, магнием и витаминами группы B. Цель — снижение стресса, повышение качества сна, эмоциональная стабильность. Словом, все то, к чему так стремятся зумеры.

В другой сочинской здравнице, расположенной в горах, около трети гостей — это молодые люди около 30 лет. Отель с лечебной базой находится в экологически чистой зоне на высоте 1100 метров, что позволяет и ментально отдохнуть, и физически перезагрузиться.

«Ресторан у нас работает по системе грейдов. Все блюда шведской линии промаркированы светофором: зеленый цвет значит, что они менее обработанные и самые полезные, желтый — что они с солью и другими специями, красный — это более жирная пища, в том числе приготовленная во фритюре, а также некоторые десерты. Мы не ограничиваем питание гостей и не выстраиваем диету по столам, а вовлекаем в осознанный выбор пищи», — отметила директор по развитию Диана Эксузян-Хостикоева.

Среди молодых людей пользуются популярностью медпроцедуры для опорно-двигательного аппарата, например вытяжение позвоночника. В последний год повысился интерес к программам здорового сна, ведь у тех, кто не высыпается, развивается тревожность. Кроме того, молодежь любит ходить на встречи со специалистами, например на лекции по стилю или завтрак с нутрициологом, а также посещать чайные церемонии.

«У меня отпуск выпал на октябрь, решил отдохнуть в Анапе. Выбрал санаторий в центре города. По цене — примерно как средний отель. Незадолго до этого потянул мышцу и решил: почему бы заодно с отдыхом не полечиться», — рассказывает сисадмин из Краснодара Сергей.

Спрос на санатории Кавминвод за последние годы вырос на 12-13 процентов. Меняется и сама индустрия. По сути, многие санатории становятся спа-отелями с медицинской лицензией.

И если три-четыре года назад молодежь составляла не больше 10 процентов отдыхающих в санаториях, то сейчас - уже до 30 процентов. Более того, в здравницы ездят несколькими поколениями — зумеры с родителями-миллениалами и бабушками/дедушками — бумерами. Так, 45-летняя Ирина Сизова на новогодние праздники постоянно отправляется в кисловодский санаторий с 22-летней дочерью Ариной и родителями-пенсионерами. Она тоже заметила, что с каждым годом молодежи становится больше.

Например, одна молодая пара пришла на плавание даже утром первого января, вместо того, чтобы отсыпаться. Несмотря на то что занятие было отменено, тренер провела специально для них индивидуальную тренировку.

Мнения

Татьяна Кулаговская, заведующая кафедрой туризма и индустрии гостеприимства Северо-Кавказского федерального университета:

«Рост интереса к санаторно-курортному отдыху у молодых людей — не мода на один сезон, а результат глубоких изменений в обществе. Это поколение иначе смотрит на отдых: для них важно инвестировать время и деньги в свое здоровье, восстановить ресурсное состояние, но в формате, который совместим с активной жизнью и работой. Санаторно-курортная отрасль перестраивается под запросы нового поколения. И многое зависит от того, смогут ли здравницы предложить не просто койко-место с процедурами по часам, а качественный сервис, комфортную среду с возможностью цифрового детокса».

Дмитрий Богданов, председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС: