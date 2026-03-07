В Сибири для туризма захотели использовать дирижабли

Дирижабли можно использовать для полетов в рамках премиальных туров в Сибири, в частности в ее труднодоступных территориях. Такое мнение высказал ТАСС сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

Как сообщал ТАСС ранее, в Тольятти планируется создать технопарк, который будет специализироваться на разработке и производстве дирижаблей для отдаленных регионов РФ.

"Премиальный туризм. У нас уже есть большой туристический трафик премиальных туристов, которые посещают север Красноярского края. Им вполне по карману были бы дорогие полеты на дирижаблях, например, над плато Путорана. С точки зрения туризма это перспективно", - сказал эксперт, добавив, что есть международный опыт по применению дирижаблей в этой сфере.

По его словам, получасовой полет для туриста может обходиться в сумму от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. "Для премиальных туристов, которые покупают туры по 500 тыс. рублей, это вполне доступная сумма. Поэтому использование дирижаблей в туризме - это ниша не массовая, но своего клиента найдет", - подчеркнул Богомолов.

Также, по его мнению, дирижабли могут применяться для грузоперевозок в отдаленных территориях, в том числе на севере, куда не летают самолеты, но здесь нужно внимательно смотреть экономику.