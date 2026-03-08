Трагедии с туристами на Байкале ничему не научили

Трагедии с туристами на Ольхоне ничему не научили – в субботу сотрудники МЧС выявили на этой территории Байкала более 50 нарушений.

© РИА Новости

Проверку проводили сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС, Росгвардии, транспортной полиции и Прибайкальского национального парка. За ситуацией следили и с воздуха – в патрулировании использовали беспилотники, в том числе самолетного типа, которые стоят на вооружении регионального управления МЧС.

Особо проверяли суда на воздушной подушке – так называемые хивусы, на которых зимой перевозят туристов по льду Байкала. Таких катеров-амфибий проверили около 25. Утром их осматривали в районе поселка Хужир перед выходом на маршрут, а днем – у острова Огой, где сходятся туристические маршруты со стороны Бурятии. Инспекторы выявили 17 нарушений: отсутствие у водителей прав на управление такими судами, выход на незарегистрированных судах. По словам начальника Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Андрея Карепова, часть этих судоводителей уже попадалась на аналогичных нарушениях раньше.

Четыре амфибии принадлежат одному перевозчику – информацию о систематических нарушениях со стороны этой компании уже передали в Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Но проблемы на этом не закончились. Во время рейда сотрудники МЧС и полиции также остановили десятки автомобилистов, которые решили выехать на лед Байкала в обход официальной ледовой переправы. Таких оказалось около сорока человек. На них составили административные протоколы за нарушение режима водоохранной зоны и правил поведения на особо охраняемых природных территориях. Штрафы по этим статьям КоАП составляют от 3 до 4,5 тыс. руб.

«Несмотря на то что официальная ледовая переправа между материком и островом Ольхон уже открыта, все равно находятся водители, которые пытаются срезать путь и выезжают на лед в запрещенных местах. При нестабильной ледовой обстановке, когда есть трещины, разломы и даже участки открытой воды, такое безрассудство может закончиться трагедией», – отметил Андрей Карепов.

Как писал ранее «ТурДом», 20 февраля автомобиль УАЗ с группой туристов из Китая провалился под лед Байкала в районе мыса Саган-Хушун («Три Брата») недалеко от мыса Хобой. В результате погибли 8 человек. А 28 января на льду озера перевернулся другой УАЗ с китайским туристами. Тогда погибла 75-летняя женщина, еще несколько человек получили травмы. Следствие установило, что водитель не имел прав и вывез туристов на лед, игнорируя запреты и требования безопасности.