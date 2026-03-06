Матерящихся туристов предложили наказывать штрафами по 50 тыс. рублей

Цыганова предложила штрафовать матерящихся туристов
Певица Виктория Цыганова предложила штрафовать россиян за нецензурную брань в туристических местах.
Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Цыганова рассказала, что во время поездки на Байкал неоднократно сталкивалась с невоспитанными туристами из Москвы. Артистке было стыдно слышать их ругань.
«Сегодняшний мат — это бич современной России. Наш святой русский язык мы убиваем и омрачаем!» — подчеркнула исполнительница.
Она считает, что матерящиеся в общественных местах люди «уподобляются скотам».
Чтобы исправить ситуацию, Цыганова предложила ввести штраф в размере 50 тыс. рублей, а полученные средства направлять в детские дома и на помощь нуждающимся.
Ранее россиян предупредили о штрафах за мат в интернете.