Махачкалу и Нижнекамск свяжут новые регулярные авиарейсы

Новые регулярные авиарейсы между Махачкалой и Нижнекамском с мая запустят авиакомпании Nordwind и «Икар». Полеты будут выполняться до двух раз в неделю.

© ТАСС

«Со 2 мая авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Нижнекамск — Махачкала. Возможностей для путешествий становится больше!» — сообщили в пресс-службе Nordwind Airlines.

Полеты планируется выполнять до двух раз в неделю на комфортабельном воздушном судне Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест. Время в пути составит 2 часа 35 минут.

В компании пояснили, что сейчас пассажирам Nordwind доступны перелеты в столицу Дагестана из Казани и Уфы. Кроме того, весенне-летняя полетная программа перевозчика дополнится рейсами из Махачкалы в Санкт-Петербург, Самару, Саратов, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Челябинск, Ижевск, Киров и Иваново.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что авиакомпания «Россия» с июня начнет выполнять четыре рейса в неделю между Махачкалой и Красноярском, а S7 Airlines досрочно возобновила прямые рейсы из столицы Дагестана в Новосибирск.