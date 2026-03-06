Ространснадзор выявил нарушения в работе Azur air

Ространснадзор по итогам внеплановой проверки авиакомпании Azur air выявил нарушения требований воздушного законодательства. Материалы инспекции будут переданы в Росавиацию для возможного принятия дополнительных мер, сообщили в надзорном ведомстве.

В Ространснадзоре уточнили, что проследят за устранением выявленных недостатков. Так, в ходе проверочных мероприятий были зафиксированы нарушения обязательных норм российского воздушного законодательства, в связи с чем к перевозчику применены меры инспекторского реагирования.

Проверка проводилась с 19 февраля по 5 марта на фоне серии авиационных инцидентов, связанных с техническими неисправностями самолетов перевозчика, а также последовавших задержек и отмен рейсов. Как отметили в надзорном органе, собранные материалы и выводы инспекции направят в Росавиацию, которая в пределах своих полномочий может принять дополнительные решения.

При этом в ведомстве подчеркнули, что, несмотря на выявленные нарушения, авиакомпания продолжает работу, инспекция никак не повлияла на отправку рейсов и не привела к сбоям в расписании.

В самой авиакомпании также сообщили, что полетная программа выполняется в полном объеме, продолжается планирование рейсов на летний сезон. По данным Azur air, анализ результатов инспекции не выявил несоответствий, способных повлиять на безопасность полетов. Значительная часть замечаний была устранена непосредственно в ходе проверки, а работа по устранению оставшихся продолжается.