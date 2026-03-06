Российской авиакомпании пригрозили санкциями из-за задержек рейсов

Российской авиакомпании Azur Air пригрозили санкциями на полеты из-за регулярных задержек рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».

© РИА Новости

По данным источника, в январе 164 рейса (31 процент от общего числа) авиаперевозчика были задержаны более чем на два часа, а в феврале — 123 (26,7 процента). При этом опоздание 90 февральских отправлений превысило четыре часа. Уточняется, что если компания имеет свыше 20 процентов перелетов, задержанных на длительное время, то Росавиация может ввести ограничения в ее сертификат эксплуатанта.

Представитель перевозчика отметил, что опоздания происходят по техническим причинам. Так, если сломался один борт, то последующие вылеты могут быть задержаны до девяти часов из-за позднего прибытия воздушного судна.

«Это еще удачно получалось переобеспечивать рейсы, перезапрашивать слоты на пару дней вперед и кромсать расписание. Пассажирам изначально при продаже тура говорили, что они улетят в 10:00 по плану, но по факту вылетают в 15:00, и задержки уже нет. Рейс переобеспечили за два дня, а пассажирам перевыписали билеты от туроператора», — объяснили в Azur Air.

Ранее стало известно, что Ространснадзор начал проверять Azur Air из-за задержек рейсов. Проверка должна была продлиться до 5 марта. На данный момент ее результаты не опубликованы.