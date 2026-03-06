«Аэрофлот» опроверг планы по сокращению бортпроводников и вводу «нового критерия» оценки их работы, влияющего на доход. Об этом уведомила пресс-служба авиакомпании.

Накануне в СМИ появились инсайды от якобы сотрудника перевозчика. В них утверждалось, что «Аэрофлот» планирует сократить около 20% бортпроводников. На этом фоне в систему оценки работы ввели новый критерий – «улыбка». Из-за него стюардессам уже массово снижают баллы в табелях: отсутствие хорошего настроения может привести к депремированию и назначению менее удобных рейсов. Это, как утверждается, может подталкивать часть бортпроводников к увольнению.

В «Аэрофлоте» отметили, что доброжелательность и клиентоориентированность были и остаются прямыми должностными обязанностями бортпроводников, закрепленными в регламентах авиакомпании на протяжении многих лет. А улыбка – это неотъемлемая часть сервисного стандарта.

«Публикуемая информация рядом телеграм-каналов о введении “нового критерия” оценки, влияющего на доход сотрудников, не соответствует действительности и является вымыслом», – уточнили в пресс-службе.

Также в «Аэрофлоте» настаивают, что новости о сокращении 20% бортпроводников не соответствуют реальности. Авиакомпания полностью укомплектована квалифицированными кадрами и заинтересована в стабильной работе коллектива.