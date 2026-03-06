Спрос на отдых в Международный женский день стал сдержаннее

Спрос на внутренний туризм в России к 8 Марта остался на прежнем уровне, несмотря на дополнительный выходной. Средняя стоимость ночи в отелях России с 7 по 9 марта выросла незначительно, всего на 1,6% по сравнению с прошлым годом, составив 10,15 тыс. рублей. На рынке бронирований отелей и апартаментов рост составил 4%, до 6,05 тыс. рублей. Общий рост продаж к 8 Марта оценивается не более чем в 2%, а по некоторым данным, рост составил почти 0%.

© runews24.ru

Дисбаланс спроса наблюдается по разным направлениям. Так, Краснодарский край показал рост бронирований на 10,85%, став лидером среди популярных направлений. Средняя стоимость ночи здесь даже снизилась на 3,69%. В Крыму также отмечен рост бронирований на 10,47%, при этом средняя цена ночи выросла на 10,1% до 10,6 тыс. рублей.

Однако некоторые регионы продемонстрировали спад: Татарстан — на 7,1%, Подмосковье — на 4,1%, Калининградская область — на 1,9%, а Санкт-Петербург — на 1,1%. Эксперты связывают это с общим стремлением граждан оптимизировать расходы, которое прослеживается и в других сферах: снижение покупок подарков, парфюмерии и ювелирных изделий в феврале 2026 года.

Отмена зарубежных туров из-за конфликта на Ближнем Востоке не смогла оживить внутренний туристический рынок.

Ранее стало известно, что почти треть россиян проведут майские праздники в одиночестве.