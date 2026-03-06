Власти Сочи запретили владельцам лодочных ангаров сдавать их туристам в аренду

Власти Сочи пригрозили санкциями владельцам лодочных ангаров и сопутствующих помещений (эллингов), которые сдают в аренду туристам. Во время проверки в Лазаревском районе администрация обнаружила, что многие собственники превращают эти помещения в мини-отели. А если путешественники прибывают на собственных яхтах, то встают там на якорь и живут на борту продолжительное время.

© tourdom.ru

По закону это запрещено правилами землепользования: лодочные ангары предназначены для хранения и ремонта судов, а не для временного проживания, пояснили в мэрии города. В Большом Сочи насчитывает около 50‑60 таких эллингов. Собственникам выдали предписания прекратить сдачу эллингов. Если они этого не сделают, власти подадут иски в суд. Нарушителям грозят штрафы в размере до 300 тыс. руб.

В других российских городах власти тоже борются с самовольными прибрежными постройками, которые владельцы пытаются использовать в коммерческих целях, включая лодочные станции или сооружения для хранения судов. Например, в Геленджике администрация требовала снести более 100 эллингов из‑за отсутствия разрешений на их размещение и нарушения санитарных норм зоны курорта.

За рубежом тоже есть примеры ограничения нецелевого использования подобных объектов. На греческом острове Милос традиционные лодочные ангары (syrmata) внесли в список архитектурных памятников, чтобы запретить их переделку в туристическое жилье, потому что это уничтожает исторический облик и не соответствует правовому статусу построек.