Туристам в Москве покажут современные заводы

В Москве туристам показывают не только знаменитые достопримечательности, но и промышленные предприятия. Открылась регистрация на весеннюю серию экскурсий на заводы в рамках проекта Открой#Моспром.

© пресс-служба ДИПП

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, первые туры пройдут с 11 по 26 марта, а записаться на них можно за 3 дня до даты экскурсии.

По его словам, промышленный туризм в столице становится всё популярнее. Такие поездки позволяют увидеть своими глазами, как работают современные производства – от лифтов и строительных модулей до авиационной техники. Экскурсии интересны и взрослым, и детям, а для школьников и студентов это еще и способ лучше понять инженерные профессии и выбрать будущую специальность.

В этот раз москвичей и туристов приглашают на целый ряд предприятий. Среди них – Щербинский лифтостроительный завод, космический центр ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, авиастроительная компания Туполев, предприятие Фабрика Вентиляции ГалВент, ЦНИИТМАШ, строительное производство Комбинат Инновационных Технологий МонАрх и легендарная кондитерская фабрика Черемушки.

Всего проект объединяет более 150 столичных предприятий, а записаться на экскурсии можно на сайте roimosprom.ru.