«Победа» изменила правила перевозки детей

Авиакомпания «Победа» внесла изменения в правила оформления соседних кресел для детей от 12 до 18 лет, путешествующих с родителями или сопровождающими. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера.

По информации перевозчика, изменения реализованы в исполнение решения Щербинского районного суда Москвы, принятого по иску прокуратуры. Теперь авиакомпания принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить оформление соседних мест для пассажиров этой возрастной группы с родителями.

При этом в «Победе» обратили особое внимание, что ранее подобная практика распространялась только на детей до 12 лет, так как это предусмотрено Федеральными авиационными правилами.

В декабре прошлого года суд признал незаконными действия «Победы», когда пассажирам с детьми навязывалась платная услуга по выбору мест для совместного перелета. Генпрокуратура тогда обратилась с иском в суд, а авиакомпания пыталась оспорить решение первой инстанции.